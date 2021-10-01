Москвичи смогут пожениться в 87 центрах "Мои документы"

Фото: depositphotos/Kuzmichtudio
В столице в 87 центрах "Мои документы" можно заключить брак в неторжественной обстановке, получить повторные документы органов ЗАГС, а также получить ряд других услуг, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Сотрудники прошли обучение по специальной программе, разработанной учебным центром совместно с сотрудниками Управления ЗАГС столицы.
Одной из самых востребованных услуг у москвичей, по словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, является получение повторных документов ЗАГС.
"Часто люди хотят подтвердить родство и восстановить ветхие документы – уже более 30 тысяч жителей воспользовались этой возможностью в центрах "Мои документы" и оценили ее удобство. Поэтому мы приняли решение увеличить число центров, где можно получить эти услуги, – теперь их 87", – отметила она.
В 87 офисах "Мои документы" можно пожениться в неторжественной обстановке, расторгнуть брак, получить повторные свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния, внести изменения в записи актов гражданского состояния, зарегистрировать рождение и смерть по заявлению юрлица, а также по решению суда.
Ранее сообщалось, что более 33 тысяч столичных молодоженов заключили брак летом 2021 года. Свыше четырех тысяч торжественных церемоний прошли на выездных городских локациях и более 10 тысяч – во Дворцах бракосочетания.
Это рекордное количество с 2018 года. Этим летом браков заключили на 6% больше, чем в 2018 году, на 8% больше, чем летом 2019 года, и более чем на 30% больше, чем в 2020 году.
Почти 3,5 тысячи пар расписались в офисах "Мои документы"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: