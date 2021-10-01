Москвичи смогут пожениться в 87 центрах "Мои документы"

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В столице в 87 центрах "Мои документы" можно заключить брак в неторжественной обстановке, получить повторные документы органов ЗАГС, а также получить ряд других услуг, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудники прошли обучение по специальной программе, разработанной учебным центром совместно с сотрудниками Управления ЗАГС столицы.

Одной из самых востребованных услуг у москвичей, по словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, является получение повторных документов ЗАГС.

"Часто люди хотят подтвердить родство и восстановить ветхие документы – уже более 30 тысяч жителей воспользовались этой возможностью в центрах "Мои документы" и оценили ее удобство. Поэтому мы приняли решение увеличить число центров, где можно получить эти услуги, – теперь их 87", – отметила она.

В 87 офисах "Мои документы" можно пожениться в неторжественной обстановке, расторгнуть брак, получить повторные свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния, внести изменения в записи актов гражданского состояния, зарегистрировать рождение и смерть по заявлению юрлица, а также по решению суда.

Ранее сообщалось, что более 33 тысяч столичных молодоженов заключили брак летом 2021 года. Свыше четырех тысяч торжественных церемоний прошли на выездных городских локациях и более 10 тысяч – во Дворцах бракосочетания.

Это рекордное количество с 2018 года. Этим летом браков заключили на 6% больше, чем в 2018 году, на 8% больше, чем летом 2019 года, и более чем на 30% больше, чем в 2020 году.

