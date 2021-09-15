Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на бракосочетание в канун Нового года

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В ЗАГСах Москвы открылась предварительная запись на регистрацию брака в канун Нового года – 31 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В 2021 году 31 декабря официально выходной день, но мы решили не лишать молодых возможности пожениться в канун праздника. Сейчас уже начался прием заявлений во дворце бракосочетания № 1, более известном как Грибоедовский ЗАГС, и обновленном после капитального ремонта дворце бракосочетания № 4 на Бутырской улице", – рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Кроме того, пары смогут пожениться и в предновогодние выходные, 24 и 25 декабря. В эти дни зарегистрировать брак можно будет в усадьбе Остафьево, башне "Око" комплекса "Москва-Сити", а также в гостинице "Националь" на Моховой улице.

За последние 10 лет 31 декабря поженились более 2 500 столичных пар.

"За все это время ЗАГСы и дворцы бракосочетания не работали в этот день всего два раза: в 2012 и 2017 годах. Больше всего пар поженились в 2019 году – более 500", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве в День государственного флага России, 22 августа, поженились более 100 пар. Всего же 20–22 августа в столице поженились более 2 тысяч пар.

