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Общество

17:37

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Москвичка, продающая воду со свадьбы Моргенштерна, рассказала о спросе на товар

Бутылка воды и плащ. Кто и зачем продает атрибуты со свадьбы Моргенштерна
общество эксклюзив

В Москве 31 августа на теплоходе отгремела свадьба скандально известного рэпера Моргенштерна. Не прошло и нескольких дней, как в интернете проявились объявления о продаже атрибутов с громкого торжества. Покупателям предлагают воду, которую пили гости на теплоходе, дождевик и даже обувь, в которой артист якобы шел в загс. Продавец воды рассказала Москве 24, как ей пришла такая идея и кто интересуется данным товаром.

Продаю воду со свадьбы Моргенштерна

Фото: скриншот с сайта объявлений

Объявление о продаже полупустой бутылки с водой появилось сразу после свадьбы Моргенштерна. Москвичка Анастасия выставила на сайте эксклюзивный атрибут за 8 тысяч рублей и уверяет, что бутылка действительно была на том самом теплоходе, где праздновал свадьбу рэпер. При этом сама Анастасия на торжестве не присутствовала, а просто проходила мимо.

"Мы с подругой шли по Пресненской набережной, и там стоял этот корабль, где проходила свадьба Моргенштерна. Мы не фанаты, но зрелище было весьма интересное, поэтому подошли посмотреть, – говорит Анастасия. – Внизу на пристани стояли звезды и охранники. И они просто начали кидать вверх (где мы стояли) со стола воду, которую пили звезды. Там был Эльдар Джарахов (блогер. – Прим. ред.), Даня Милохин (тиктокер и рэпер. – Прим. ред.) и все в таком роде. Одну из бутылок поймала моя подруга".

Анастасия призналась, что работает в рекламной сфере и объявление о продаже полупустой бутылки со свадьбы решила сделать в качестве социального эксперимента.

Стало интересно посмотреть, неужели люди захотят купить такой простой атрибут, как вода, тем более бутылка наполовину пустая, со свадьбы Моргенштерна. Цену в 8 тысяч рублей мы придумали от балды.
Анастасия

Анастасия рассказала, что за первые сутки ей уже написало по объявлению порядка 15 человек. "В основном они просто спрашивают, откуда взялась бутылка, кто из нее пил, как она нам досталась. Но пока никто не купил. Предлагали взять дешевле, но мы продавать уже отпитую воду не будем. Если только саму пластиковую бутылку", – сообщила девушка Москве 24.

По мнению Анастасии, потенциальными покупателями могут быть люди в районе 18–22 лет, которые являются ярыми фанатами Моргенштерна либо тоже хотят сделать на этом деньги. Например, перепродав другим с историей о том, что из этой бутылки рэпер пил на своей свадьбе.

Думаю, есть и реальный запрос. Некоторые люди настолько помешаны на таких атрибутах, что они действительно готовы купить.
Анастасия

"Интересующимся людям я присылала видео, они хотели удостовериться в том, что это действительно со свадьбы Моргенштерна. Я присылала видео, где стояли звезды и пили из этих бутылок", – рассказала Анастасия.

Она также отметила, что объявление уже разошлось по всем СМИ и Москва активно это обсуждает, однако бутылку с водой пока еще никто не купил.

Атрибут знаменитости как символ веры

Фото: скриншот с сайта объявлений

Кроме воды, на сайтах объявлений также появился браслет-пропуск со свадьбы Моргенштерна за 400 рублей, где запечатлены инициалы молодоженов и дата мероприятия. Еще один атрибут – черные туфли за 200 тысяч рублей, в которых якобы сам рэпер шел в загс. Также за 666 тысяч рублей выставлен на продажу черный плащ с биркой "со свадьбы Моргенштерна, который он надевал".

Психолог Анна Девятка рассказала Москве 24, что существуют две категории людей, которые могут покупать атрибуты знаменитостей. "Есть люди обеспеченные, и они покупают себе "игрушку" – стаканчик Gucci или бутылку с отпитой водой. На свадьбу их не пригласили, но им хочется быть причастным к этому торжеству", – отмечает специалист.

Женщины, когда хотят себя порадовать, идут и покупают помаду или платье, а люди, у которых уже все есть, им нравится творчество Моргенштерна, покупают бутылку воды с его свадьбы. Это доставляет им радость – соприсутствие.
Анна Девятка
психолог

Второй тип покупателей – это люди, которые впечатлены и воодушевлены тем, что транслирует Моргенштерн, считает психолог. "Что можно через хайп и расслабленное самопредъявление быть уникальным человеком, к тебе все легко придет", – говорит эксперт.

"Это становится культом веры в то, что подобный стиль жизни приводит к успеху. Пропаганда чего-то легкого, простого и фартового. И бутылка воды становится неким атрибутом, символом веры, которая помогает людям идти по пути, который транслирует Алишер", – уточнила она.

По мнению психолога, Моргенштерн "легализует право на плохое поведение", покупая атрибуты с ним, люди хотят быть похожими на него. Специалист напомнила, что важно не терять критичность мышления и не возводить знаменитостей на пьедестал.

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