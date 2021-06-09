Продавец стаканчиков Gucci рассказал, кто и зачем их покупает в Москве

Жители столицы начали продавать на сайтах объявлений стаканчики из-под кофе, приобретенные в заведении Gucci Shop&Bar на Малой Бронной. Цены на такой необычный товар разнятся и иногда доходят до 15 тысяч рублей за штуку. Разбираемся, кому нужны использованные кофейные стаканчики и с какой целью люди их приобретают.



Фото: скриншот сайта "Авито"

Золотые стаканчики

Ажиотаж у фирменного кафе на Патриарших не утихает уже которую неделю. Поп-ап-заведение открылось еще в мае, но закроется совсем скоро – 20 июня, поэтому желающие туда попасть выстраиваются в очереди.

"Судя по тому, что столики забронированы на неделю вперед, культ стаканчиков от Gucci действительно наблюдается", – рассказала посетительница кафе Анна в диалоге с Москвой 24.





Анна жительница столицы После того как я узнала, что стаканчики продают на "Авито" даже за 15 тысяч рублей, я свой не стала выбрасывать.

Посетительница заведения Алиса Шакирова отметила, что там были гостьи, пришедшие специально ради фотографий для Instagram.

"Пока я была там, заметила много девушек, которые даже оделись в соответствии с цветом стаканчика либо стенами кафе. Не скрою, я тоже сделала много фотографий", – призналась она.





Алиса Шакирова жительница столицы На секунду был момент: а может, забрать домой?.. Но нет! Кофе закончился, фото сделаны, стаканчик – в урну. Даже если это стаканчик от Gucci.

При этом жительница столицы Елена Успенская рассказала Москве 24, что ничего особенного в распиаренном кафе не увидела. "Ничего уникального нет как в стаканчиках, так и в самом кофе. Лично мы пошли туда ради прикола и немного из любопытства, потому что мимо как раз проходили. Специально ехать туда уж точно не стоит", – считает она. Вместе с тем Елена добавила, что стаканчик зачем-то сохранила, но планирует его выбросить.



Фото: скриншот сайта "Авито"

Инвестиция в будущее?

Сейчас на сайте объявлений "Авито" можно найти более 30 предложений по продаже фирменных стаканчиков. Цены на них варьируются от 1 до 15 тысяч рублей. Один из продавцов Егор рассказал Москве 24, что решил установить среднюю стоимость – 5 тысяч рублей – и меньше чем за сутки уже договорился о продаже трех стаканчиков.





Егор продавец стаканчиков из-под кофе Выставил объявление вчера, продвинул его за 100 рублей, и мне уже позвонили 8 человек. Стаканчиков у меня всего три, и спрос на них большой. Надеюсь, сегодня все продам и, может быть, пойду за новой партией.

Егор учится в 10-м классе, и для него такой креативный подход стал неплохим способом заработка. Идею поддержали и родители парня, с которыми он посещал то самое кафе.

"Когда мы были там с семьей, заказали три кофе с собой. Потом я пришел домой, стаканчики почистил полностью изнутри, обработал антисептиком и выставил на продажу", – вспоминает он.





Егор продавец стаканчиков из-под кофе О том, что стаканчики продают, нам сказал официант, и я решил попробовать – вдруг пойдет. Тогда родители поддержали и сказали: "Давай еще закажем несколько стаканов кофе".

Тем, кто быстро соглашается на покупку, Егор дает скидку 15%. Итого при стоимости стаканчика с кофе в 190 рублей даже с учетом скидки парень заработает порядка 4 тысяч рублей с одной сделки.

По словам Егора, ажиотаж на стаканчики наблюдается из-за того, что бренду Gucci исполнилось 100 лет и такие коллаборации с кафе как маркетинговый ход сейчас проходят в крупных городах, включая Москву, Нью-Йорк и Лондон. Парень предположил, что стаканчики могут скупать те, кто в дальнейшем будет их перепродавать за большие деньги коллекционерам и ценителям бренда.

"Возможно, это какая-то инвестиция. Потом их можно будет вообще продать за бешеные деньги, если они останутся в таком же состоянии. Я бы до 20 июня их скупал, а потом уже продавал. Тогда у людей не будет возможности их приобрести, кроме как через интернет-платформы. На этом можно заработать", – считает Егор.

Также десятиклассник сообщил, что планирует оставить "ради приличия" один стаканчик себе и, возможно, лет через 30 перепродать его на аукционе за тысячу долларов.