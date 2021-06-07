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Город

14:01

В Москве построят жилой комплекс от Armani

город строительство

Фото: facebook.com/VOSHODMoscow

Итальянский бренд Armani стал партнером девелоперской компании Vos’hod по проекту элитного жилого комплекса в Старомонетном переулке на Якиманке. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Новый объект Vos’hod назовут Armani/Casa Moscow Residences. Помимо этого, итальянская компания разработает для проекта дизайн резиденций и общественных зон.

Ранее сообщалось, что фасад одного из домов жилого комплекса "Зиларт" украсят византийским орнаментом. Корпус 14.2 имеет Г-образную форму.

Основные материалы отделки – фибробетонные панели с декоративным орнаментом и кирпич. Корпус 14.1 будет состоять из двух секций. В будущем его сдадут под коммерческие объекты.

Под кварталом обустроят одноуровневую подземную парковку на 119 автомобилей, въезд на которую будет осуществляться со стороны улицы Архитектора Щусева.

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