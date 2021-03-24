Фасад одного из домов ЖК "Зиларт" украсят византийским орнаментом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Фасад одного из домов жилого комплекса "Зиларт" украсят византийским орнаментом. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Разработкой проекта дома площадью около 30 тысяч квадратных метров, расположенного между улицей Родченко и улицей Архитектора Щусева, занимались архитектурное бюро Сергея Скуратова и "УРБИС". Фасадные решения принадлежат мастерской Ильи Уткина и DNK ag. Возводит здание "Группа ЛСР".
"Комплекс состоит из двух корпусов разной высоты и этажности, причем в лучших традициях "Зиларта" – за каждый отвечает свое архитектурное бюро. Оба объекта довольно интересные. Например, корпус 14.2 снаружи облицуют панелями светлого оттенка, имитирующими кладку из огромных каменных блоков. Архитектор Илья Уткин решил поработать с византийским орнаментом, напоминающим вышивку крестиком. А со стороны двора облицовку стен выполнят из клинкерного кирпича терракотовых оттенков", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Корпус 14.2 имеет Г-образную форму. Основные материалы отделки – фибробетонные панели с декоративным орнаментом и кирпич. Корпус 14.1 будет состоять из двух секций. В будущем его сдадут под коммерческие объекты.
Под кварталом обустроят одноуровневую подземную парковку на 119 автомобилей, въезд на которую будет осуществляться со стороны улицы Архитектора Щусева.
На данный момент "Группа ЛСР" занимается устройством фундаментной плиты дома № 14 ЖК "Зиларт". Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2023 года.
Ранее сообщалось, что первый этап строительства бульвара Братьев Весниных на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" планируют завершить в 2022 году. Уточнялось, что бульвар будет полностью пешеходным, а его протяженность составит почти километр.
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