Москвичей призвали к осторожности из-за непогоды

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Москва 24

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Экономика

09:33

Инвестор рассказал, какой бизнес можно открыть, вложив 50 тыс рублей

экономика финансы

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров рассказал, что 50 тысяч рублей может хватить для открытия небольшого бизнеса. Об этом он сообщил в беседе с агентством "Прайм".

"Эта сумма подойдет для многих видов организации микробизнеса на дому или в арендном помещении – от производства чего-либо до небольшого магазина", – предположил специалист.

За 50 тысяч рублей, считает бизнесмен, можно наладить производство сельскохозяйственной продукции в малой форме с последующей продажей. Сидоров отметил, что потратиться придется на покупку семян, удобрений, упаковки, а также на логистические расходы.

По словам инвестора, в дальнейшем неизбежны дополнительные вложения на новый товар для последующей перепродажи или на рекламу и перевозку товара.

Согласно ранее проведенному исследованию, большинство россиян могут сформировать долгосрочные накопления (в том числе на время пенсии) при заработке в 70–150 тысяч рублей в месяц. Такое число назвали 43% опрошенных.

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