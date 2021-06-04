Экономист дал советы по сбережениям на фоне планов по дедолларизации ФНБ

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Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько оценил сообщение о том, что Минфин принял решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары. Об этом сообщает RT.
По словам специалиста, в структуре нового портфеля вложений ФНБ 20% будет приходиться на золото, 40% – на евро, 30% – на китайский юань, 5% – на японскую иену, а также еще 5% – на фунты стерлингов.
"Индекс Московской биржи обновляет максимум, это значит, что инвесторы игнорируют угрозу новых санкций. Точнее говоря, это значит, что они уверены, что российская экономика адаптируется к любому сценарию развития событий", – отметил эксперт.
Он также добавил, что, избавившись от долларовых активов, можно сократить потребность инвестиций в долларах.
"К тому же денежные власти планируют в течение года сократить выход на открытый рынок с целью покупки иностранной валюты. То есть сейчас мы находимся в суперстечении факторов, играющих в пользу российского рубля", – уточнил специалист.
Он подчеркнул, что жителям РФ, имеющим сбережения в долларах, не стоит делать резких движений.
Ранее стало известно, что в течение месяца Минфин изменит структуру ФНБ. Доля доллара сократится до нуля, британского фунта – до 5%. Неизменной останется наполняемость японской иеной. Ее доля по-прежнему будет равна 5%. При этом планируется увеличить долю евро до 40%, а китайского юаня – до 30%. Также в структуру фонда включат 20% золота.
В конце мая аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов рассказал, что на рынке складывается хорошая ситуация для приобретения долларов. По словам специалиста, данная валюта является удобным базовым активом, ее лучше закупать максимально по низкому курсу.
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