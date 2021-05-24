Аналитик исключил дальнейшее падение рубля

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Курс рубля по отношению к доллару может восстановиться к лету 2022 года. Такое мнение высказал руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев, сообщает Pravda.Ru.

"Если не будет никаких шоков, то, я думаю, летом 2022 года мы увидим курс 60–65, потому что нефть будет расти, экономика будет восстанавливаться", – объяснил свою позицию эксперт.

По словам Разуваева, в пользу России также говорит хороший коэффициент отношения суверенного долга к ВВП.

Аналитик подчеркнул, что слабый рубль выгоден российскому министерству финансов. За счет дорогой нефти и слабой национальной валюты бюджет РФ, как считает Разуваев, пополняется и на данный момент находится в профиците.

При этом для населения слабый рубль является негативным фактором, отметил эксперт. Он объяснил, что в наиболее дорогих категориях оказываются импортные товары и туристические поездки за границу.

Как заявил главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян, в дальнейшей перспективе мировая экономика может найти замену доллару, который уже не является сильнейшей валютой.