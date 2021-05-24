Эксперт рассказал, чем заменить доллар

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Доллар уже не является самой сильной валютой в мире, к тому же многие страны стараются переходить на взаиморасчеты в национальных валютах или евро. Какие альтернативы есть у доллара, рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.
По его словам, основные конкуренты американской валюты – это евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар. "У каждой альтернативы доллару, кроме евро, есть некоторые преимущества и существенные недостатки. Основные недостатки связаны с масштабом экономики представляющей ту или иную валюту или экономический перекос", – уточнил он.
В качестве примера он привел зависимость канадской валюты от состояния добывающей промышленности в стране, а английской – от ожидающегося референдума по поводу независимости Шотландии. Что касается доллара, то тут основным риском является инфляция, которую резервной системе США пока удается избегать и которая тем не менее остается возможной.
В качестве хорошей альтернативы доллару Мкртчян называет евро, а также сырьевые товары, например золото.
Ранее аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов рассказал, что в настоящее время на фоне цен на нефть складывается хорошая ситуация для покупки долларов. По его словам, средневзвешенный курс американской валюты за последний год составил 74,2 рубля: если курс ниже этой отметки, то доллар стоит приобретать.
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