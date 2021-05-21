Финансист рассказал, когда лучше покупать доллары

Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов рассказал, что в настоящее время складывается хорошая ситуация для приобретения долларов. На это указывают цены на нефть, передает агентство "Прайм".

По словам специалиста, данная валюта является удобным базовым активом, ее лучше закупать максимально по низкому курсу.

"Если есть возможность докупать его, пока рубль на пиках (а доллар, соответственно, на дне), то лучше это делать", – уточнил эксперт.

Он также отметил, что средневзвешенный курс доллара за последний год составил 74,2 рубля.

"Иначе говоря, пока курс ниже этого, стоит покупать", – указал Емельянов.

При этом он подчеркнул, что в июле – августе курс доллара может вырасти до 77 рублей и выше. В таком случае выгодно будет "сбросить" часть накопившейся валюты, отметил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как не потерять деньги в кризис. Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев уверен, что сохранить деньги во время экономического кризиса удастся, если держать их на депозитном счете.