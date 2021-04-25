Эксперт предположил, когда доллар будет стоить 100 рублей

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Курс доллара взлетит до 100 рублей в случае, если совпадет сразу несколько факторов, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Эти факторы – реальный вооруженный конфликт на Донбассе, максимально жесткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков", – перечислил эксперт.

По его словам, все эти события в условиях нынешней реальности уже не кажутся фантастическими. Кричевский отметил, что комбинация двух любых факторов может уронить рубль примерно на 10 процентов. Отметка в 100 рублей за доллар может быть достигнута в случае совпадения трех перечисленных факторов.

По мнению эксперта, некоторые события могут произойти уже осенью.

Кричевский добавил, что вероятность обвала рынков невелика.

"Оптимальным способом хранения сбережений видится диверсифицированная валютная корзина. Соотношение может быть 50–25–25 или 40–30–30 с большей долей рубля как базовой российской валюты. Можно хранить по 5 процентов сбережений в швейцарских франках, фунтах или юанях. Такая корзина поможет избежать потери денежных средств из-за инфляции или перепадов курсов валют", – заключил аналитик.

Ранее в ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара снизился до 74 рублей.