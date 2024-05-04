Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном начали шествие в Ереван

Фото: телеграм-канал Yerevan․Today Rus

Сотни несогласных с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие из села Киранц Тавушской области Армении в Ереван. Об этом сообщают местные СМИ.

"Наша страна истекает кровью с севера на юг. Мы направляемся в Ереван, требуя прекратить эту одностороннюю делимитацию, что означает ликвидацию государства", – заявил участвующий в акции глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт.

Он подчеркнул, что армянский народ находится в долгу перед Родиной и погибшими парнями. Планируется, что члены движения будут в Ереване во второй половине дня 9 мая.

Уже несколько дней у села Киранц проходят акции протеста. Местные жители и примкнувшие к ним активисты из разных частей Армении выступают против решения Еревана в одностороннем порядке провести делимитацию и демаркацию границы, в результате чего Баку перейдут четыре армянских села.

1 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в соответствии с договоренностью с Азербайджаном погранвойска будут размещены на делимитированных участках. Он подчеркнул, что на границе больше не будет постов Минобороны.

Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года. Стороны решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

До этого Пашинян заявил, что российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как там проведут делимитацию и последующую демаркацию границ Армении и Азербайджана.