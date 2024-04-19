Баку и Ереван договорились согласовать делимитацию границ до 1 июля

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Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года, сообщила служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, пишет ТАСС.

"Условились <...> приступить к процессу внутригосударственных согласований и утверждения положения в порядке и в соответствии с требованиями законодательств государств-сторон", – уточнили в пресс-службе.

По их данным, стороны решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца договорились продолжать работу по достижению мирного соглашения.

Международный эксперт Александр Артамонов заявлял, что Ереван может пойти по сценарию "майдана", так как страну активно "накачивают" французскими деньгами. Он добавил, что Москва не может держаться за Армению, если та не отвечает взаимностью.