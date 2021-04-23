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Москва 24

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Экономика

13:58

Официальный курс евро упал до 90,47 рубля

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России снизил официальный курс евро на выходные и понедельник до 90,47 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Стоимость европейской валюты, установленная ЦБ, снизилась на 1,57 рубля.

Бивалютная корзина на указанный период, рассчитываемая по официальным курсам, подешевела на 1,441 рубля и теперь стоит 82,0095 рубля.

Как сообщалось, утром 23 апреля курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,56% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 74,9925 рубля. Европейская валюта опустилась на 22 копейки – до 90,41 рубля.

Основатель инвестиционного клуба Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, каким будет курс валют в начале мая, а также назвал главные факторы, которые давят на рубль. По словам эксперта, потенциал ослабления рубля нарастал, а триггером стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.

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