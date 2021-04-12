Эксперт дал прогноз по курсу рубля на майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Основатель инвестиционного клуба Frendex Group Руслан Пичугин рассказал "Российской газете", каким будет курс валют в начале мая, а также назвал главные факторы, которые давят на рубль.
По словам эксперта, потенциал ослабления рубля нарастал, а триггером стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.
"Именно на этих новостях курс доллара пробил рубеж 76,5 рубля, который сдерживал его от сильного падения. Влияние нефтяных котировок на курс российской валюты снизилось, все затмила геополитика", – сказал Пичугин.
Он полагает, что курс в конце апреля – начале мая может составить около 74-76 рублей за доллар и 89-91 рубля за евро.
Однако это произойдет в том случае, если нефть выйдет к уровням середины марта в 68-70 долларов за баррель. Сейчас она котируется около уровня 63 долларов за баррель.
Аналитик также заметил, что опыт предыдущих лет указывает на ослабевание влияния геополитических факторов.
"По нашему мнению, если не возникнет новых геополитических рисков, а нефтяные цены не уйдут ниже 60 долларов за баррель, то серьезного падения российской валюты не будет", – добавил Пичугин.
Предприниматель считает, что наибольший риск падения нефтяных котировок заключает в себе возобновление США участия в "ядерной сделке" с Ираном.
В результате санкции с Ирана придется снять, а предложение нефти на рынке сильно возрастет, что может опустить котировки к 50 долларам за баррель.
Кроме того, на курс рубля может активно повлиять Центробанк, так как слабость российской валюты больше всего разгоняет инфляцию, которая осенью может подняться до 7-9 процентов.
Директор департамента инвестиций фонда Technology of the Future Максим Ачкасов ранее заявил, что лучшим антиинфляционным активом традиционно является золото.
Кабмин и ЦБ держат ситуацию с курсом рубля под контролем – Песков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: