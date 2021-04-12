Эксперт дал прогноз по курсу рубля на майские праздники

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Основатель инвестиционного клуба Frendex Group Руслан Пичугин рассказал "Российской газете", каким будет курс валют в начале мая, а также назвал главные факторы, которые давят на рубль.

По словам эксперта, потенциал ослабления рубля нарастал, а триггером стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.

"Именно на этих новостях курс доллара пробил рубеж 76,5 рубля, который сдерживал его от сильного падения. Влияние нефтяных котировок на курс российской валюты снизилось, все затмила геополитика", – сказал Пичугин.

Он полагает, что курс в конце апреля – начале мая может составить около 74-76 рублей за доллар и 89-91 рубля за евро.

Однако это произойдет в том случае, если нефть выйдет к уровням середины марта в 68-70 долларов за баррель. Сейчас она котируется около уровня 63 долларов за баррель.

Аналитик также заметил, что опыт предыдущих лет указывает на ослабевание влияния геополитических факторов.

"По нашему мнению, если не возникнет новых геополитических рисков, а нефтяные цены не уйдут ниже 60 долларов за баррель, то серьезного падения российской валюты не будет", – добавил Пичугин.

Предприниматель считает, что наибольший риск падения нефтяных котировок заключает в себе возобновление США участия в "ядерной сделке" с Ираном.

В результате санкции с Ирана придется снять, а предложение нефти на рынке сильно возрастет, что может опустить котировки к 50 долларам за баррель.

Кроме того, на курс рубля может активно повлиять Центробанк, так как слабость российской валюты больше всего разгоняет инфляцию, которая осенью может подняться до 7-9 процентов.

Директор департамента инвестиций фонда Technology of the Future Максим Ачкасов ранее заявил, что лучшим антиинфляционным активом традиционно является золото.