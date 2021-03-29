Финансист назвал лучший вклад при инфляции

Фото: depositphotos/ras-slava

Директор департамента инвестиций фонда Technology of the Future Максим Ачкасов заявил РИА Новости, что лучшим антиинфляционным активом традиционно считается золото.

По его словам, год ознаменовался началом роста процентных ставок некоторыми центробанками и инфляции в мировой экономике. В частности, Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за долгое время признала наличие рисков роста инфляции выше собственного прогноза.

В России потребительские цены ускоренно растут с конца прошлого года, а за период с 16 по 22 марта они увеличились сразу на 0,2 процента. Банк России также начал цикл повышения ключевой ставки, предупредив, что локальный пик годовой инфляции будет достигнут в марте-апреле.

Многие аналитики полагают, что в нынешнем году инфляция в России будет выше прогнозируемого регулятором диапазона 3,7-4,2 процента, отметил Ачкасов. Эксперт выразил мнение, что в этой ситуации инвесторам стоит покупать реальные активы (сырье, сельхозпродукцию, недвижимость, промышленные и драгметаллы).

"Существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90 процентов. Бесконтрольное печатание денег в развитых странах и продолжение многолетнего тренда на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе", – сказал аналитик.

При этом он рекомендовал уменьшать в портфеле долю акций и облигаций, которые при растущей инфляции обычно дешевеют. Ачкасов резюмировал, что если необходимо оставить финансовые инструменты, то наиболее выгодной стратегией является инвестирование в компании, выплачивающие устойчивые дивиденды.

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура ранее заявил, что Россию может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей.