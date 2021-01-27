Американский экономист спрогнозировал обвал доллара

03:20
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем ослаблении валюты.
"Если прогноз сбудется, то это станет важным сигналом в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена", — написал преподаватель Йельской школы менеджмента в статье для Bloomberg.
Среди причин, которые способствуют обвалу доллара, он назвал резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе США, рост котировок евро и нежелание Федеральной резервной системы (ФРС) реагировать на ослабление валюты.
По мнению Роуча, положение доллара также осложняется продолжающейся пандемией коронавируса и ситуацией с экономикой, находящейся на грани рецессии.
Текущее положение вынуждает Белый дом предложить еще один значительный пакет экономической помощи. "Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений", – подчеркнул он.
При этом эксперта указал, что экономика США крайне зависима от иностранных денег, так как чистый коэффициент внутренних сбережений в стране опустился до самого низкого уровня за всю историю измерений.
Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.
Экономисты предрекли девальвацию доллара
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