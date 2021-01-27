Американский экономист спрогнозировал обвал доллара

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем ослаблении валюты.

"Если прогноз сбудется, то это станет важным сигналом в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена", — написал преподаватель Йельской школы менеджмента в статье для Bloomberg.

Среди причин, которые способствуют обвалу доллара, он назвал резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе США, рост котировок евро и нежелание Федеральной резервной системы (ФРС) реагировать на ослабление валюты.

По мнению Роуча, положение доллара также осложняется продолжающейся пандемией коронавируса и ситуацией с экономикой, находящейся на грани рецессии.

Текущее положение вынуждает Белый дом предложить еще один значительный пакет экономической помощи. "Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений", – подчеркнул он.

При этом эксперта указал, что экономика США крайне зависима от иностранных денег, так как чистый коэффициент внутренних сбережений в стране опустился до самого низкого уровня за всю историю измерений.

Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.