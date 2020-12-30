Финансист назвал удачное время для заработка на рубле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Исполнительный директор компании Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал агентству "Прайм", что заработать на отечественной валюте можно на депозитах и колебаниях курса.
При этом он отметил, что размещение рублевых средств на банковских вкладах станет выгодным, когда вырастут ставки, снизившиеся сейчас до 4,2 процента, что ниже инфляции.
По словам Иванова, если Банк России перейдет к ужесточению кредитно-денежной политики и начнет увеличивать ключевую ставку, то это приведет и к росту средних ставок по депозитам.
В текущей ситуации, когда рубль регулярно теряет к доллару и евро, актуальнее заработать на курсовых колебаниях, пояснил специалист. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.
Для постоянных операций на валютном рынке эксперт советовал обратиться к брокерским компаниям.
Финансовый аналитик Виталий Калугин ранее предположил, что в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться в пределах пяти процентов.
В свою очередь, экономист Михаил Хазин заявил, что в обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 рублей за доллар из-за ослабления американской валюты.
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