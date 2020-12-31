Рубль по итогам 2020 года упал к евро на 24 процента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рубль завершил падением последний торговый день 2020 года.

Национальная валюта упала в цене по итогам года к доллару и евро на 16,7 и 24,1 процента. На закрытии торгов курс доллара вырос до 74,42 рубля, а евро – до 91,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

В январе 2020 года стоимость доллара опускалась до 60,88 рубля. Годовой пик был достигнут в марте – 81,97 рубля. Европейская валюта в январе 2020 года находилась на отметке 67,65 рубля, а в ноябре дорожал до 94,14 рубля.

Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.