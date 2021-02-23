Финансист назвал условие деноминации рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявил, что Россию может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей. По его словам, власти должны решиться на деноминацию, как недавно было в Белоруссии, если хотят "повысить престиж державы".
"Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3", – сказал эксперт. Однако он отметил, что в сегодняшней ситуации, когда курс находится в диапазоне 73-77 рублей за доллар, проводить деноминацию бессмысленно.
Финансист выразил мнение, что доллар может "пробить вниз 73 рубля, и тогда он пойдет на 69 и дальше". "Но, скорее всего, он пробьет вверх 77 рублей, дальше его цель – 87 рублей, а оттуда рубль пойдет, так сказать, в последний путь", – считает Демура.
Он также назвал заблуждением распространенное мнение о связи нефтяных котировок с курсом валют. Так, с марта 2020 года черное золото выросло в цене почти на 100 процентов, но рубль не только не окреп, но ослабел, сообщает "Вечерняя Москва".
"Эта зависимость есть только в головах экспертов и аналитиков. Динамика рубля, увы, определяется потоками спекулятивного капитала", – добавил он. Кроме того, финансист прогнозировал, что падение "всех рискованных активов", включая нефть и биткоин.
Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.
Курс рубля ускорил снижение к евро
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