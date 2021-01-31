Россиянам назвали самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей

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Финансовый советник Анна Харченко рассказала, что сто тысяч рублей – неплохая сумма для создания инвестиционного портфеля.

Эксперт указала, что вклад зависит от срока, на который инвестор готов разместить деньги, доходности, отношения к рискам, финансового положения и источников дохода.

По словам Харченко, если срок ограничен, а инвестор не готов к существенным рискам, то средства следует вложить в государственные облигации России (ОФЗ).

Облигаций в отличие от вклада обладают тем преимуществом, что их можно продать в любой момент, не потеряв проценты, передает агентство "Прайм".

Если такой уровень доходности покажется невысоким, тогда стоит присмотреться к корпоративным облигациям. Однако вместе с доходностью вырастут и риски, напомнила эксперт.

Также Харченко рекомендовала обратить внимание на акции российских компаний. В то же время она добавила, что тратить всю сумму на одного эмитента не стоит.

"Акции дадут прекрасную возможность заработать на курсовой стоимости, а также получить дивиденды. Наш рынок – один из самых щедрых в мире на выплаты процентов от прибыли инвесторам", – считает эксперт.

В случае, если инвестор не хочет глубоко погружаться в изучение каждого эмитента в портфель, то можно выбирать биржевые фонды на интересующие рынки.

Для этого необходимо изучить принцип работы инструментов на рынке ценных бумаг, резюмировала специалист.

Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.