Россиянам назвали самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей

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Финансовый советник Анна Харченко рассказала, что сто тысяч рублей – неплохая сумма для создания инвестиционного портфеля.
Эксперт указала, что вклад зависит от срока, на который инвестор готов разместить деньги, доходности, отношения к рискам, финансового положения и источников дохода.
По словам Харченко, если срок ограничен, а инвестор не готов к существенным рискам, то средства следует вложить в государственные облигации России (ОФЗ).
Облигаций в отличие от вклада обладают тем преимуществом, что их можно продать в любой момент, не потеряв проценты, передает агентство "Прайм".
Если такой уровень доходности покажется невысоким, тогда стоит присмотреться к корпоративным облигациям. Однако вместе с доходностью вырастут и риски, напомнила эксперт.
Также Харченко рекомендовала обратить внимание на акции российских компаний. В то же время она добавила, что тратить всю сумму на одного эмитента не стоит.
"Акции дадут прекрасную возможность заработать на курсовой стоимости, а также получить дивиденды. Наш рынок – один из самых щедрых в мире на выплаты процентов от прибыли инвесторам", – считает эксперт.
В случае, если инвестор не хочет глубоко погружаться в изучение каждого эмитента в портфель, то можно выбирать биржевые фонды на интересующие рынки.
Для этого необходимо изучить принцип работы инструментов на рынке ценных бумаг, резюмировала специалист.
Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.
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