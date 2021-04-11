Минобороны ФРГ призвало Россию объяснить перемещение войск

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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Россию объяснить предполагаемое передвижение войск у границы с Украиной.

"Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются", – написала она в Twitter.

Главы МИД США, Франции и Германии ранее выступили "против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ".

Также Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу, на которой обсудили рост российской военной активности на границе с Украиной.

6 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале проверки боевой готовности Вооруженных сил РФ.

Это произошло на фоне осложнения ситуации в Донбассе, где регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.