США, Франция и ФРГ обсудили обстановку на границе Украины и РФ

09 апреля, 23:36
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел два телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом.
Как говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, они обсудили обстановку на границе Украины и России.
По словам дипломата, обсуждалась "необходимость немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики".
Также речь шла о поддержке "против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ".
США, Великобритания, Канада, Литва и Польша ранее провели встречу, на которой также обсудили рост российской военной активности на границе с Украиной.
6 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале проверки боевой готовности Вооруженных сил РФ.
Это произошло на фоне осложнения ситуации в Донбассе, где регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
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