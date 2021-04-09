США, Франция и ФРГ обсудили обстановку на границе Украины и РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел два телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом.

Как говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, они обсудили обстановку на границе Украины и России.

По словам дипломата, обсуждалась "необходимость немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики".

Также речь шла о поддержке "против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ".

США, Великобритания, Канада, Литва и Польша ранее провели встречу, на которой также обсудили рост российской военной активности на границе с Украиной.

6 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале проверки боевой готовности Вооруженных сил РФ.

Это произошло на фоне осложнения ситуации в Донбассе, где регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.