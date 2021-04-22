Курс рубля растет на фоне решения Шойгу завершить учения на юге РФ

Фото: depositphotos/Ruslan117
Курс рубля растет на фоне заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах, так как все поставленные цели были достигнуты. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Кроме того, курс доллара снижается на 1,52% к уровню закрытия предыдущей сессии и составляет 75,4325 рубля, евро снизился на 1,34%, до 90,945 рубля.
К 14:48 по московскому времени рубль замедлил рост. Так, доллар торговался по 75,66 рубля, евро – по 91,2225 рубля.
Помимо этого, ускорили рост биржевые индексы. К 14:25 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на уровне 3 593,61 пункта (+0,9%), индекс РТС вырос на 2,16% – до 1 495,74 пункта.
Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже доллар снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 76,465 рубля. Курс евро уменьшился на 0,65%, до 91,82 рубля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: