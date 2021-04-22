Курс рубля растет на фоне решения Шойгу завершить учения на юге РФ

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Курс рубля растет на фоне заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах, так как все поставленные цели были достигнуты. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Кроме того, курс доллара снижается на 1,52% к уровню закрытия предыдущей сессии и составляет 75,4325 рубля, евро снизился на 1,34%, до 90,945 рубля.

К 14:48 по московскому времени рубль замедлил рост. Так, доллар торговался по 75,66 рубля, евро – по 91,2225 рубля.

Помимо этого, ускорили рост биржевые индексы. К 14:25 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на уровне 3 593,61 пункта (+0,9%), индекс РТС вырос на 2,16% – до 1 495,74 пункта.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже доллар снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 76,465 рубля. Курс евро уменьшился на 0,65%, до 91,82 рубля.