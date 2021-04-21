Доллар и евро подешевели на фоне заявлений Путина по международной повестке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ходе торгов на Московской бирже доллар снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 76,465 рубля. Курс евро уменьшился на 0,65%, до 91,82 рубля. Об этом говорят данные торгов на 13:17 мск.

Рубль продолжил укреплять свои позиции к 13:48 мск. Так, доллар торговался по 76,3575 рубля, евро – по 91,7 рубля.

Укрепиться российской валюте позволили заявления по вопросам международных отношений Владимира Путина, которые он сделал во время послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что Россия выстраивает отношения на основе взаимного уважения с абсолютным большинством стран мира. Даже с оппонентами Москва не желает сжигать мосты, но если они сами хотят этого, то должны готовиться к жесткому ответу, добавил Путин. Российский лидер также предложил иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать уравнение безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не позволит США или любой другой стране разговаривать с Россией с позиции силы.

Он также отметил, что Россия никогда не допустит ущемления собственных интересов и не позволит себе угрожать.