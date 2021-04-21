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Владимир Путин назвал попытки цеплять Россию "новым видом спорта". Об этом президент заявил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

"В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта – кто громче что-то скажет", – отметил глава государства.

До этого во время своего выступления Путин заявил, что организаторы любых провокаций, направленных против России и ее безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно не жалели.

В "Манеже" состоялось 17-е послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Глава государства традиционно дал оценку положению дел в стране и озвучил видение основных задач на перспективу. Это первое масштабное мероприятие года с участием Путина, которое состоялось полностью в очном формате.