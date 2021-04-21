Послание президента Федеральному собранию завершилось

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию завершено. Мероприятие в "Манеже" стало 17-м для президента.

Глава государства выступал 78 минут. Он дал оценку положению дел в стране и озвучил видение основных задач на перспективу. Это первое масштабное мероприятие года с участием Путина, которое состоялось полностью в очном формате.

Послание включало в себя политические, экономические и идеологические положения. Кроме того, президент затронул социальные вопросы и развитие инфраструктуры.

В частности, Путин призвал граждан России продолжать соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться от COVID-19. Он выразил благодарность россиянам за их огромный и напряженный труд во время пандемии и признался, что с самого начала был уверен, что Россия сумеет преодолеть все трудности пандемии.

Президент отметил, что с июля на детей от 8 до 16 лет из неполных семей начнут платить в среднем 5 650 рублей в месяц. По 10 тысяч на ребенка он предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками единовременно.

Путин подчеркнул, что вне зависимости от стажа работы больничные по уходу за ребенком до 7 лет должны оплачиваться в полном объеме, а нуждающимся беременным женщинам необходимо назначить ежемесячные выплаты.

Кроме того, президент выступил с предложением ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь.

Глава государства заверил, что в России до конца 2024 года построят 1 300 новых школ, а число бюджетных мест в российских вузах в ближайшие два года увеличится на 45 тысяч.

Путин также потребовал обеспечить дистанционный порядок предоставления большинства государственных услуг к 2024 году. Он заявил, что устойчивый рост численности населения, а также увеличение продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2030 году – основные приоритеты властей.

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, руководители Генпрокуратуры, Верховного суда, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий.

Данное мероприятие является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции России.

