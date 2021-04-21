В российских вузах появятся новые бюджетные места

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Число бюджетных мест в российских вузах в ближайшие два года увеличится на 45 тысяч. Такое заявление Владимир Путин сделал во время послания Федеральному собранию.

"В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест", – сказал глава государства.

Он отметил, что большая часть – 70% – придется на регионы, где наблюдается нехватка выпускников.

Также Путин предложил выплатить семьям, в которых воспитываются школьники и будущие первоклассники, по 10 тысяч на ребенка единовременно. Российский лидер уточнил, что выплата будет проводиться в августе, чтобы семьи успели подготовиться к новому учебному году.