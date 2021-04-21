Путин предложил выплатить семьям со школьниками по 10 тыс на ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч на ребенка единовременно.

"Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться", – сказал российский лидер.

Президент уточнил, что выплата будет проводиться в августе, чтобы семьи успели подготовиться к новому учебному году.

Ранее в Москве упростили порядок получения социальных выплат для семей с детьми. При подаче электронных заявлений через единый портал госуслуг больше не придется прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.

21 апреля в "Манеже" глава государства выступает с очередным посланием Федеральному собранию. Для президента это обращение к двум палатам парламента стало 17-м.

Послание включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.

