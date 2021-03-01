В РФ отменили беззаявительный порядок оформления детских пособий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России с 1 марта изменились правила, по которым многодетным семьям начисляются пособия.

Уточняется, что была отменена беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет. Речь идет о семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Ранее начисления производили автоматически из-за пандемии коронавируса. Теперь же родителям детей в возрасте 1 и 2 лет необходимо самостоятельно собирать документы и лично их подавать.

Кроме того, россияне обязаны информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и об обстоятельствах, связанных с прекращением выплат.

В феврале 2021 года депутаты Госдумы предложили ввести пособия на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей. Инициатива подразумевает оформление налоговых вычетов для родителей.

