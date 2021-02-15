В Госдуме предложили выплачивать алименты на совершеннолетних школьников до 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева объявила, что в РФ могут ввести обязанность оплачивать алименты для совершеннолетних детей-школьников до 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"В отзыве кабмина на проект, в частности, отмечалась необходимость указания предельного возраста получения алиментов трудоспособным ребенком. Мы предлагаем и рассматриваем сегодня на этой стадии возраст 20 лет, пока этот возраст возражений не вызывает", – уточнила депутат.

Авторы инициативы отметили, что не всегда финансовая самостоятельность людей совпадает с 18-летием. Как следствие, в Семейный кодекс может быть добавлена статья об обязанности родителей содержать трудоспособных совершеннолетних детей до получения общего образования.

По словам Окуневой, в ходе работы над законопроектом изменения также могут быть внесены в закон "Об образовании".

В ноябре 2020 года в Госдуме заявили о возможности создания льготной программы "Семейный индекс". Эта инициатива позволила бы оказывать семьям поддержку на основе их деятельности как отдельной ячейки общества.

