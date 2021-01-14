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Москва 24

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Общество

17:30

Кузя из "Универа" оправдался за отказ от выплаты алиментов

общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Виталий Гогунский, получивший известность после российского сериала "Универ", поделился подробностями развода с женой. Артист объяснил, почему отказался от выплаты алиментов супруге, сообщает News.ru.

Гогунский, известный по роли Кузи в ситкоме о жизни студентов, прокомментировал заявление бывшей жены Ирины Маирко. Девушка говорила, что актер не помогает ей воспитывать общую дочь Милану.

Гогунский, отвечая на претензии, заверил, что участвует в жизни дочки по установленным договоренностям. Речь идет об отсутствии необходимости платить алименты.

Ко всему прочему, артист пояснил, что настоящей причиной их разрыва с супругой стал спор вокруг совместного проекта.

"Так получилось, что я раскрутил дочь Милану. Но я не планировал, что это станет проектом", – заметил Гогунский.

Ранее другой актер из сериала "Универ" был оштрафован за выезд на встречную полосу в Москве. Арарата Кещяна признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

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