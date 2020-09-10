Актер из сериала "Универ" оштрафован за выезд на встречную полосу в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Актер Арарат Кещян, известный по роли Майкла в сериале "Универ", оштрафован за выезд на встречную полосу в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Головинского районного суда.

В инстанции его признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. В связи с этим на Кещяна наложили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что актера лишили прав за выезд на встречную полосу. Он заехал на нее при попытке свернуть с Ленинградского шоссе.

Помимо "Универа", Кещян также снимался в сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня", а также в новой версии "Кавказской пленницы" и в фильме "Одноклассницы: новый поворот".

Ранее актер из сериала "Универ" Виталий Гогунский, сыгравший персонажа Кузю, снял клип на песню "Кавказ". В нем артист под звуковое сопровождение диджея рассказывает о красоте природы и традициях региона. Видео снято на фоне горных пейзажей.