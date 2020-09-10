Актер из сериала "Универ" оштрафован за выезд на встречную полосу в Москве

15:08
Фото: телеграм-канал Mash
Актер Арарат Кещян, известный по роли Майкла в сериале "Универ", оштрафован за выезд на встречную полосу в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Головинского районного суда.
В инстанции его признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. В связи с этим на Кещяна наложили штраф в размере 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что актера лишили прав за выезд на встречную полосу. Он заехал на нее при попытке свернуть с Ленинградского шоссе.
Помимо "Универа", Кещян также снимался в сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня", а также в новой версии "Кавказской пленницы" и в фильме "Одноклассницы: новый поворот".
Ранее актер из сериала "Универ" Виталий Гогунский, сыгравший персонажа Кузю, снял клип на песню "Кавказ". В нем артист под звуковое сопровождение диджея рассказывает о красоте природы и традициях региона. Видео снято на фоне горных пейзажей.
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