Актер из "Интернов" уехал в Лондон и начал работать официантом

12:29
Фото: стоп-кадр из сериала "Интерны", 1 сезон, 2010 год, режиссеры М. Пежемский, З. Болотаев
Российский актер Дмитрий Шаракоис, который известен по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", уехал в Лондон. Там он с прошлого года трудится официантом, передает Starhit.
Первоначально артист работал на стройке, а потом он устроился официантом в ресторан ZIMA. При этом Шаракоис не стесняется своей новой работы.
Находясь в Великобритании, звезда российского сериала гуляет по Лондону и ведет блог в соцсетях. В частности, Дмитрий делится с читателями способами переезда в Европу.
Отмечается, что Дмитрий приезжает и в Москву, чтобы принять участие в пробах на новые роли. Ситком "Интерны" вышел на телевизионные экраны в 2010 году. Шаракоис играл Борю Левина, потом ушел из проекта.
Данный сериал посвятили работе молодых интернов, которые попадают в смешные ситуации.
В 2018 году звезду сериала "Интерны" подозревали в краже бензина. Говорилось, что якобы Илья Глинников на АЗС заправил почти полный бак и уехал без оплаты.
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