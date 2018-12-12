Актер Андрей Гайдулян откровенно высказался о зрителях

Известный по сериалу "Универ" актер Андрей Гайдулян не смог сдержаться во время спектакля в Петропавловске-Камчатском. Заметив, что зрители громко разговаривают и в голос комментируют постановку, артист высказал все, что о них думает, сообщает телеканал Москва 24.

Со слов очевидцев, балаган начался после антракта. По всей видимости, кто-то из театралов перебрал со спиртным в буфете.

"Такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля", – сказал Гайдулян.

Он также обратил внимание зрителей на декорации спектакля. В оформлении было использовано слово, которым обычно называют духовно неразвитых людей. По мнению Гайдуляна, оно очень точно описывает собравшуюся публику.

С оценкой актера согласились не все. Некоторые решили, что своими высказываниями он оскорбил не только зрителей, но и сам театр.