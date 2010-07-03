Звезда "Универа" Кузя снял клип о Кавказе

Фото: соцсети

Российский актер и певец Виталий Гогунский выпустил клип "Кавказ". Ролик появился на YouTube-канале артиста.

В клипе Гогунский под звуковое сопровождение диджея рассказывает о красоте природы и традициях региона. Видео снято на фоне горных пейзажей.

К настоящему моменту ролик уже посмотрели свыше 30 тысяч пользователей. Режиссером выступил Виктор Козленко, а презентация песни прошла на форуме "Машук-2019" в Ставропольском крае.

Видео: Youtube/Гогунский Live

Виталий Гогунский многим известен по телесериалу "Универ", где он исполнял роль "Кузи". Также артист принимал участие в телевизионных проектах "Танцы со звездами", "Один в один", "Главная сцена".

