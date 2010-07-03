Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной

Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула Московский драматический театр на Малой Бронной.
Как сообщила сама звезда сериала "Универ. Новая общага" в Instagram, она отказалась дорабатывать сезон.
По словам Самбурской, она заранее оповестила руководство театра о намерении покинуть труппу. Однако режиссер Антон Яковлев решил вывести ее из состава раньше времени.
"Это свинство, я провела там 10 лет", – написала Самбурская. Актриса также извинилась перед зрителями и призвала их сдавать билеты, приобретенные на постановки с ее участием.
32-летняя артистка играла в пяти спектаклях театра: "Кроличья нора", "Макбет", "Почтигород", "Салемские ведьмы" и "Формалин".
В марте стало известно, что новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков уволил актера Антона Хомятова за запах спиртного. Худрук подчеркнул, что алкоголь и актерская профессия – несовместимые вещи.
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