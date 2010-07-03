Худрук МХАТа уволил актера за алкоголь

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков уволил актера Антона Хомятова за запах спиртного.
"В театре не позволю появляться в алкогольном опьянении, – приводит слова Боякова "Вечерняя Москва". – Я ехал в лифте с одним артистом, и почувствовал запах спиртного. После разговора с ним я понял, что нам лучше расстаться".
Худрук подчеркнул, что алкоголь и актерская профессия – несовместимые вещи. Также отмечается, что Бояков издал приказ о запрете курения на территории театра.
Позже стало известно, что из-за алкоголя был уволен артист Антон Хомятов. По его словам, после увольнения у него подскочило давление и он попал в больницу.
"Отработав три очень серьезных картины в “Отцах и детях”, я позволил себе выпить сто граммов коньяка, не более того. У меня горло болело – для связок", – цитирует актера радиостанция "Говорит Москва".
В свою очередь художественный руководитель Театра эстрады, Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов поддержал Боякова.
"Считают, тут нет предмета для разговора!", – приводит слова народного артиста агенство НСН.
Боякова назначили на должность художественного руководителя МХАТ имени Горького 5 декабря 2018 года. До этого он работал в театре "Практика".
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