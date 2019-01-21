МХАТ имени Горького: что происходит с театром?

В конце прошлого года МХАТ имени Горького впервые за 30 лет сменил художественного руководителя. Место Татьяны Дорониной занял известный театральный режиссер и основатель "Практики" Эдуард Бояков. Специально для Дорониной создали должность президента театра.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Заместителем худрука по творческой работе Минкульт назначил популярного актера Сергея Пускепалиса, а литературной частью займется писатель Захар Прилепин.

Сейчас в знаменитом московском театре в основном идут постановки по произведениям русских и зарубежных классиков: "Зойкина квартира", "Белая гвардия", "Полоумный Журден" и "Вишневый сад". По мнению нового худрука, театр должен "служить родине и нашей великой русской культуре".

На прошлой неделе появилась информация о том, что зданию на Тверском бульваре требуется ремонт. В пресс-службе театра отметили, что в ближайшее время специалисты проведут историко-архитектурное исследование строения, возведенного по проекту Владимира Кубасова – яркого представителя советского архитектурного модернизма.