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Культура

21 января, 19:43

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МХАТ имени Горького: что происходит с театром?

Что будет со МХАТом имени Горького после ухода Дорониной и прихода... Прилепина
культура театр weekend

В конце прошлого года МХАТ имени Горького впервые за 30 лет сменил художественного руководителя. Место Татьяны Дорониной занял известный театральный режиссер и основатель "Практики" Эдуард Бояков. Специально для Дорониной создали должность президента театра.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Заместителем худрука по творческой работе Минкульт назначил популярного актера Сергея Пускепалиса, а литературной частью займется писатель Захар Прилепин.

Сейчас в знаменитом московском театре в основном идут постановки по произведениям русских и зарубежных классиков: "Зойкина квартира", "Белая гвардия", "Полоумный Журден" и "Вишневый сад". По мнению нового худрука, театр должен "служить родине и нашей великой русской культуре".

На прошлой неделе появилась информация о том, что зданию на Тверском бульваре требуется ремонт. В пресс-службе театра отметили, что в ближайшее время специалисты проведут историко-архитектурное исследование строения, возведенного по проекту Владимира Кубасова – яркого представителя советского архитектурного модернизма.

Эдуард Бояков – очень талантливый и невероятно амбициозный продюсер. Он точно не захочет оставлять все как есть. Там обязательно появятся новые режиссеры, новые тексты и, наверное, новая публика. Уверен, будет нормальный сайт, современный фирменный стиль, грамотная маркетинговая стратегия, с которой билеты будут продаваться лучше, чем при Дорониной.

Другой вопрос – можно ли сегодня в России сделать эстетически состоятельный театр с "патриотической" идеологией. Я вот не знаю ни одного примера. Я даже не знаю приличных режиссеров, которые взялись бы за такую задачу.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Потом, судя по спектаклям, которые я видел в этом театре, там очень запущенная труппа. Никакой техникой психологического театра они не владеют. Это одна из главных проблем, которую новому руководству надо решить, потому что распускать эту труппу они не собираются.

Что касается реставрации. Модернистское здание, которое досталось Татьяне Дорониной после разделения МХАТа – один из самых красивых театров Москвы, интерьер зрительного зала – вообще шедевр дизайна. Но старое руководство оставило там много визуального мусора, начиная с баннеров на фасаде и заканчивая ковровыми дорожками в зале. Бояков собирается воссоздать изначальный облик театра и консультируется для этого с архитектором Владимиром Кубасовым, который его проектировал. Очень правильная идея.

Антон Хитров
театральный критик

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