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17:00

Театральное наследие: худрук МХТ им. Чехова должен устранить нарушения прежних лет

культура

17:00

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Фото: ТАСС

Минкультуры выявило финансовые нарушения в деятельности Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова. Речь идет о крупных сделках, расходовании средств на оплату труда и ремонтных работах.

Устранить нарушения и отчитаться об итогах необходимо нынешнему художественному руководителю Сергею Женовачу, сообщает "Интерфакс". Проверка касалась периода за 2016-2017 годы, а также за девять месяцев 2018 года.

Режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Женовач был назначен худруком МХТ имени А.П. Чехова в марте 2018 года после смерти народного артиста СССР Олега Табакова. Он является профессором Российского университета театрального искусства (ГИТИС). В качестве режиссера работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной и Московском драматическом театре "Человек".

культура

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