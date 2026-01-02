Одна из пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам умерла в больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Одна из пострадавших при ударе украинских военных по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области умерла в больнице в Крыму, сообщили в Минздраве Республики Крым.

В министерстве уточнили, что ранее женщина была госпитализирована в ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница".

Кроме того, как заявили в пресс-службе Социального фонда России, родственникам погибших в результате теракта были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. В результате удара погибли 27 человек, двое из которых – дети. В больницы был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, объявлены в регионе днями траура.

Позднее стало известно, что Министерство труда и соцзащиты населения Херсонской области начало прием документов для оформления единоразовой выплаты пострадавшим. Уточнялось, что компенсации в размере от 250 до 750 тысяч рублей могут получить граждане, получившие ранения, контузии или инвалидность.