Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обсудил по телефону с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после атаки украинских дронов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава региона доложил лидеру страны о ходе следствия и отметил, что по мере продвижения работы следственной комиссии и идентификации тел погибших, информация и имена будут появляться на сайте администрации области.

В свою очередь, сам Сальдо добавил в своем телеграм-канале, что Путин согласился с утверждением, что удар ВСУ по Хорлам по своей жестокости и цинизму сопоставим с трагедией в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года.

ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в ночь на 1 января. В результате погибли 24 человека, в том числе ребенок, еще 50 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По словам Сальдо, беспилотники, задействованные в нападении, находились над морем, ожидая момента для атаки. В частности, по его словам, первый разведывательный дрон направил их к цели за несколько минут до боя курантов. Затем прибыли еще два, последний из которых был оснащен зажигательным снарядом.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международное сообщество оперативно осудить атаку на мирных жителей Херсонской области. Омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Соболезнования также выразил и Сергей Собянин. Мэр заверил в том, что Москва готова оказать всю необходимую помощь.