Поиски пропавшего в Приамурье вертолета возобновлены

Поиски пропавшего частного вертолета Robinson возобновлены в Ромненском районе Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее поисковые мероприятия были приостановлены из-за темноты. В качестве двух основных версий происшествия рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Информация об исчезновении вертолета поступила утром в пятницу, 20 февраля. Сообщалось, что он пропал в 130 километрах от села Амаранка, расположенного в Амурской области. К поисковым мероприятиям привлекли 36 человек и 12 единиц спецтехники, среди которой числятся 3 снегохода и 1 беспилотный летательный аппарат.

По факту случившегося инициировано уголовное производство по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на воздушном транспорте, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц).