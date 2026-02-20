Вертолет с 4 людьми на борту пропал в Амурской области

Фото: depositphotos/konstantin32

Вертолет пропал в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, на борту находятся четыре человека. Оперативная группа и спасатели отправились для проведения поисковых работ из Благовещенска.

Отмечается, что вертолет принадлежит лесозаготовителям. Подробная информация о произошедшем уточняется.

