В Карелии потерпел крушение истребитель Су-30

Фото: ТАСС/Денис Тырин

Российский двухместный многоцелевой истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Инцидент произошел 13 ноября примерно в 19:00 по московскому времени. Тогда воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

В ведомстве уточнили, что самолет рухнул в безлюдном районе. В результате случившегося погиб экипаж истребителя.

Глава Республики Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что самолет упал в Прионежском районе. К месту происшествия были направлены экстренные службы.

Ранее в 5 километрах от государственной границы Грузии произошло крушение турецкого военного вертолета. В Минобороны Турции сообщили, что разбилось воздушное судно Lockheed C-130 Hercules.

По предварительным данным, самолет направлялся в Турцию из Азербайджана. По данным турецкой Грузнавигации, борт пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, без подачи сигнала о бедствии.

Свидетели отмечали, что в воздухе во время ЧП не было взрыва и пожара, а возгорание случилось после падения. На борту вместе с экипажем находилось 20 турецких военных. Все они погибли .

По факту произошедшего организовано расследование о нарушении правил безопасности воздушного движения, повлекшем жертвы. На месте происшествия был найден черный ящик. Минобороны Турции объявило о временной приостановке полетов С-130 после произошедшего.

В ведомстве также раскрыли, что разбившийся в Грузии самолет не перевозил боеприпасов. На его борту находились только личный состав, а также оборудование и запчасти для авиационной техники. Эксперты изучают версию о том, что судно могло быть сбито.

