11 ноября, 15:57

Происшествия

Минобороны Турции подтвердило крушение самолета C-130 в Грузии

Фото: ТАСС/MAGO/Wolfgang Simlinger

Военный транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules потерпел крушение в Грузии. Данную информацию подтвердила пресс-служба Минобороны Турции.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел, когда борт направлялся в Турцию из Азербайджана. После случившегося были организованы поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями.

Изначально СМИ сообщили о крушении турецкого военного авиасудна у границы Азербайджана и Грузии. При этом утверждалось, что упал вертолет. Были опубликованы видеокадры, на которых заметно крушение аппарата, однако детали рассмотреть трудно.

Ранее гражданский вертолет Ми-8Т вынужденно приземлился в Ржевском муниципальном округе Тверской области. В региональной транспортной прокуратуре рассказали, что это было связано с неполадками.

По предварительной информации, в двигатель попала птица. Всего на борту были 6 человек, они не пострадали.

Новости мира: вертолет разбился в Гималаях

