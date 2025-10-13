03:36Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в США, два человека погибли
Фото: телеграм-канал SHOT
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на пожарных.
Самолет Beech King Air C90 рухнул неподалеку от аэропорта города Форт-Уэрт. После падения воздушное судно загорелось, прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь.
Федеральное управление гражданской авиации США организовало проверку по факту произошедшего.
Ранее вертолет упал около пляжа в городе Хантингтон-Бич штата Калифорния. Травмы различной тяжести получили как минимум пять человек: трое прохожих и двое находившихся на борту вертолета.
В августе истребитель F-16 потерпел крушение во время подготовки к авиационному шоу в районе аэропорта города Радом в Польше. В результате инцидента погиб пилот истребителя, пострадавших среди очевидцев не было.
