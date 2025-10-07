Вертолет санавиации разбился в США

Фото: телеграм-канал SHOT

Вертолет санитарной авиации потерпел крушение на автомагистрали в американском городе Сакраменто штата Калифорния. В результате случившегося как минимум 3 человека получили тяжелые травмы, сообщает CBS News со ссылкой на местные власти.

По факту инцидента началась проверка, устанавливаются все обстоятельства крушения. Пока неясно, направлялся ли вертолет в больницу или из нее.

Ранее 1 человек погиб и 3 получили травмы в результате столкновения двух пассажирских самолетов в США. Инцидент произошел над аэропортом Форт-Морган, который расположен в штате Колорадо.

Еще одно происшествие случилось до этого в районе аэропорта города Радом в Польше, где истребитель F-16 потерпел крушение во время подготовки к авиационному шоу. Пилот истребителя погиб, пострадавших среди очевидцев не было.