Daily Mail: один человек погиб при столкновении двух самолетов в воздухе в США

Фото: ТАСС/EPA/ZSOLT CZEGLEDI

Один человек погиб и еще трое получили травмы в результате столкновения двух пассажирских самолетов в США. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел 31 августа над аэропортом Форт-Морган, который расположен в штате Колорадо. Самолет Cessna 172 в тот момент, когда заходил на посадку, столкнулся в воздухе с судном Flugzeugbau EA300. В результате первый лайнер воспламенился, а второй был серьезно поврежден.

Один из пострадавших был доставлен в больницу, а остальных отправили на амбулаторное лечение. В настоящее время аэропорт временно закрыт.

Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование по факту произошедшего.

Ранее легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229 разбился в Акмолинской области на севере Казахстана. Воздушное судно выполняло полет по линии авиации общего назначения. По данным местных СМИ, на борту летели два человека – пилот и пассажир. Оба погибли.

